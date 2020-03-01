سمير الأمير - على عبد العزيز الشاعر التلقائى الجميل

2020/03/01 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_الأمير يندر أن يغيب وجه الشاعر على عبد العزيز عن أى ندوة شعرية فى مدن وقرى الدلتا ويندر أيضا أن يلم بالوطن العربى حدث كبير دون ان يشتبك معه بكتابة أغنية يرددها جمهور الندوات" ، أقول هذا الكلام ليس على سبيل تقديم الشاعر على عبد العزيز كانسان لأن معظم تجمعات المثقفين والأدباء المهتمين بالشأن العام تعرفه معرفتهم بأنفسهم وبقضايا هذا الوطن، يعرفون هذا العامل البسيط الذى كان يتعاطى الشعر والغناء بين " الورديت......

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