بشار سلوت - دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق التعاون الدولي والإقليمي في ظل العولمة (-الرؤية والأزمة-) .

2020/03/01 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشار_سلوت جاءت فكرة جعل الاتحاد الأوروبي بعد حربين كبيرتين وقعت في أوروبا.ورأت دول في أوروبا من الأفضل العمل معًا من القتال ضد بعضها البعض.في البداية بدأت 6 دول فقط في أوروبا العمل معًا ثم انضم إليهم المزيد والمزيد من البلدان في أوروبا، وقدم الاتحاد الأوروبي اليوم 27 دولة هي جزء من الاتحاد، انطلق الاتحاد من سياسة التعاون الدولي بينه وبين العالم والتعاون الإقليمي في إطار العلاقة بين الدول الأعضاء، وإتفقت ه......

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