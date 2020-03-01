بشير الحداد يهنئ بعيد المعلم ويؤكد على أهمية دعم قطاع التربية والتعليم بالتشريعات والقوانين النافذة

2020/03/01 | 13:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة يوم المعلم وجه سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الأحد برقية تهنئة إلى الكوادر التربوية والتعليمية وهم ركيزة أساسية لتقدم الأمم، متمنياً سيادته لهذه الشريحة دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامهم التربوية وإيصال رسالتهم السامية من أجل بناء الأجيال بما يعزز ويساهم في تقدم المجتمع والأرتقاء به نحو التطور

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