شاهد : إيراني يلعق ضريح الإمام علي الرضا بسبب كورونا

2020/03/01 | 13:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيراني يلعق ضريح الإمام علي الرضا بطريقة مقززة بسبب كورونا المستقلة/ انتشرت شائعات في إيران بضرورة الابتعاد عن أحد الأضرحة بسبب تلوثها بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار غضب أحد المحبين لضريح “الإمام علي الرضا”، مما دفعه لتصوير فيديو أثار جدلًا واسعًا في إيران وضجة على مواقع التواصل.وقف الرجل يلعق الضريح بلسانه عدة مرات متتالية بطريقة […]

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