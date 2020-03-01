2020/03/01 | 13:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اعلن مصدر امني عن اغلاق المنطقة الخضراء وجسر السنك وسط بغداد ، حتى اشعار آخر، مستدركا ان الاغلاق تم بسبب الدعوة لتظاهرة مليونية.إلى ذلك أغلقت السلطات الامنية منطقة العلاوي وسط بغداد، بعد وصول المئات من متظاهري محافظة ذي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مناطق وسط بغداد بسبب توافد المتظاهرين من المحافظات) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مناطق وسط بغداد بسبب توافد المتظاهرين من المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).