2020/03/01 | 13:39 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني للمربد: نتوقع في حال عقد جلسة اليوم فأنه التصويت سيكون على 12 وزارة فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 13:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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