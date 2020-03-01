في سابقة غير معهودة .. “الحلبوسي” يصل لــ مجلس النواب مع حمايات اكثر من 25 شخص من الامن الوطني

2020/03/01 | 13:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر من داخل مجلس النواب، اليوم وصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى جلسة النواب قبل قليل وفي سابقة غير معهودة محاط بحمايات من اكثر 25 عنصر من الامن […]

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