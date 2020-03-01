هل ينجح علاوي بتمرير كابينته؟

2020/03/01 | 13:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرير: عامر ياسين واجه رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اعتراضات كثيرة بعد اعلانه في 19 شباط عن انتهائه من تشكيل حكومة مستقلة، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية […]

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