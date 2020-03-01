2020/03/01 | 13:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الاحد، استمرار توافد الزائرين على مدينة سامراء لإحياء ذكرى شهادة الإمام علي الهادي (ع) وسط إجراءات امنية وخدمية كبيرة.وقالت القيادة انه ” ضمن إجراءات امنية وخدمية متواصلة يتوافد الزائرون لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع) في مدينة سامراء المقدسة”، لافتة الى ان “الحشد الشعبي ضمن قاطع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يواصل استنفار قواته مع استمرار توافد الزائرين إلى مرقد الإمامين العسكريين(ع) في سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يواصل استنفار قواته مع استمرار توافد الزائرين إلى مرقد الإمامين العسكريين(ع) في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).