2020/03/01 | 13:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت شركة سامسونج للإلكترونيات مصنعها للهواتف المحمولة في مجمع جومي الصناعي بكوريا الجنوبية مؤقتا، بعد أن كشفت نتائج تحليل لأحد العاملين في المصنع، السبت، إصابته بفيروس كورونا.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه سيتم إغلاق المصنع حتى الساعة السابعة من مساء الأحد لأعمال التطهير، وسيتم إغلاق الطابق الذي يعمل فيه الموظف حتى الثلاثاء المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تغلق مصنع سامسونغ والسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تغلق مصنع سامسونغ والسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).