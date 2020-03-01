كاد المعلم ان يكون رسولا

2020/03/01 | 13:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلم هو ذلك القبس الوضاء الذي كان ولا يزال وسيبقى ينير مسارات الأمم، وفي الاول من آذار وبحلول مناسبة عيده الاغر نحيي الاسرة التعليمية والتربوية بلسان العرفان ومنطق الاجلال والاكرام […]

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