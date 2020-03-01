هيئة التقاعد الوطنية: سنمنح المتقاعدين تأمينا صحيا وخصومات مالية لعوائلهم بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية

2020/03/01 | 13:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن منح المتقاعدين تأمينا صحيا وخصومات مالية لعوائلهم بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية.وذكرت الهيئة في بيان ، انها باشرت ، بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية ، بمنح المتقاعدين تأمينا صحيا من خلال استخدام الهوية … Readmore

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