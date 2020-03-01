الرئيس صالح يبحث مع وفد أممي سبل التعاون في مجال توثيق الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش بحق سكان المدن العراقية

2020/03/01 | 13:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع مساعد الامين العام للامم المتحدة المسؤول عن ملف جرائم الابادة الجماعية ، اداما ديانغ ، الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات الارهابية ضد المواطنين التي يمكن وصفها بجرائم الابادة الجماعية.وذكر بيان … Readmore

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