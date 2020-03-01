بالوثيقة.. أحمد عباس يهدد لجنة الحكام بإعفاء المقصرين

2020/03/01 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد أحمد عباس المكلف بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم جملة من الملاحظات الى لجنة الحكام المؤقتة بغية تصحيح مسار اللجنة وعملها في تحكيم مباريات الدوري الممتاز.

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