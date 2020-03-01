بغداد ترسل رواتب موظفي اقليم كردستان

2020/03/01 | 13:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، ارسال رواتب موظفي اقليم كردستان، والمقدرة شهريا ب باكثر من 450 مليار دينار عراقي.وتأخر ارسال رواتب الرواتب من قبل بغداد لنحو 50 يوماً، بسبب اجراءات خاصة من المالية العراقية.ونقلت وسائل اعلام كردية عن فرع البنك في أربيل، ان "بغداد وضعت بحساب الفرع مرتبات موظفي اقليم كردستان، وسيتم صرفها بعد تجاوز خلل فني".واوضح ان "الحساب غير متاح الى الان بسبب خلل بنظام الكتروني خاص بالحساب، سيتم حلها بالساعات المقبلة".

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