بعد تأجيلها لنصف ساعة.. علاوي يقاطع جلسة البرلمان ويشترط اكمال النصاب القانوني

2020/03/01 | 13:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر برلماني، اليوم الاحد، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قرر عدم حضور جلسة البرلمان اليوم الا بعد اكمال النصاب القانوني.وقال المصدر لـ "كلكامش برس"، ان" رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لن يحضر جلسة اليوم، الا بعد حصول توافق ونصاب قانوني لعقد الجلسة ".وكان مجلس النواب اجل جلسته الطارئة المقرر انعقادها اليوم لنصف ساعة بسبب عدم اكمال النصاب القانوني ".

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