وزارة التربية تتخذ اجراءات تخص دوام موظفيها للوقاية من تفشي “كورونا”

2020/03/01 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، عن اتخاذها اجراءات تخص دوام موظفيها للوقاية من تفشي فيروس “كورونا”، ابتداء من اليوم الاحد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إنها اتخذت إجراءات تخص دوام موظفي المديريات العامة في ديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة.وبينت الوزارة بأن يكون دوام الوكلاء والمدراء العامين ومعاوني المدراء العامين ورؤساء الأقسام

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