تعقيم دوائر الاحوال المدنية والجوازات في ثلاث محافظات بسبب “كورونا”

2020/03/01 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الفرق المختصة بحملة تعقيم في دوائر الاحوال المدنية والجوازات في ثلاث محافظات.وقالت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في بيان تلقته وكالة صدى , انه “بتوجيه من المدير العام اللواء الحقوقي نشات ابراهيم الخفاجي، اجرت المديرية حملة وقائية لفايروس كورونا”. واضافت ان “الحملة شملت الدوائر في محافظات بغداد والنجف الاشرف ونينوى”.

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