اتحاد السلة يحدد موعداً جديداً لمباريات المربع الذهبي

2020/03/01 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، موعداً جديداً لمباريات المربع الذهبي من الدوري الممتاز 2020.وقال عضو اتحاد السلة خالد نجم، إن “اتحاد السلة، قرر نقل مباريات المربع الذهبي الى يوم الجمعة السادس من اذار بدلاً من السبت وفي نفس المكان والزمان”.وأوضح أن “النفط سيواجه نفط الجنوب فيما يلاقي الشرطة فريق الميناء، حيث سيتم اللعب […]

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