2020/03/01 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قال النائب حسن الجنابي، اليوم الاحد، إن جلسة البرلمان الاستثنائية المخصصة للتصويت على حكومة محمد علاوي شهدت حضوراً ضعيفاً.وقال الجنابي، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “الجلسة صعب عقدها والى الان لم يحضر العدد الكافي لانعقاد الجلسة”.واضاف، أن “الكرد لم يحضروا فيما شهد مبنى البرلمان حضور ضعيف للقوى السنية”، مبيناً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب لـ”العهد نيوز”: حضور ضعيف في جلسة البرلمان اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب لـ”العهد نيوز”: حضور ضعيف في جلسة البرلمان اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).