بوتين يقول أسعار النفط الحالية مقبولة

2020/03/01 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _بغداد

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله يوم الأحد إن أسعار النفط الحالية مقبولة وإن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع مع أي آثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

أضاف بوتين أنه ينظر إلى مجموعة أوبك+ كآلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل، مضيفا أن على روسيا أن تكون مستعدة لشتى الاحتمالات في أسواق النفط عقب تراجع عالمي في أسعار الخام بسبب بواعث القلق من الفيروس.

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