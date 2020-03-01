الخارجية الإيرانية : عرض بومبيو بمساعدة إيران على مواجهة كورونا مثير للسخرية

2020/03/01 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت الخارجية الإيرانية عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمساعدة طهران لمواجهة فيروس كورونا بأنه بالحركة الدعائية المثيرة للسخرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي إن مزاعم عرض المساعدة على ايران في مواجهة كورونا من قبل بلد يمارس إرهابه الاقتصادي على الشعب الايراني ويغلق الطريق أمام شراء الادوية والمعدات الطبية، تعتبر مزاعما مثيرة للسخرية ولعبة سياسية نفسية، مضيفا أن طهران كانت على تواصل مع الكثير من الدول وتمكنت من سد جزء كبير من احتياجاتها الأساسية الطبية لمواجهة الفيروس.

وأكد موسوي أن التصدي لفيروس كورونا يستلزم ارادة عالمية وتعاونا دوليا واسعا وليس حركات استعراضية لدوافع سياسية واستغلال معاناة وآلام المصابين بالمرض

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