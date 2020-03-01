وزارة الخارجية تعلن ايقاف خدمات القنصلية بسبب فيروس كورونا

2020/03/01 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية إيقاف خدمات الدائرة القنصلية ابتداء من اليوم وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في تغريدة نشرت على منصة تويتر، إن الاجراء جاء انسجاما مع الإجراءات الوقائية الطبية التي اتخذتها عدد من مؤسسات الدولة وعملاً بمقررات لجنة الأمر الديواني وتحسباً من انتقال فيروس ” كورونا ” والذي من الممكن أن ينتقل نتيجة التجمعات البشرية، مشيرا الى أن إيقاف خدمات الدائرة القنصلية سيكون اعتبارا من الأول من اذار الحالي ولغاية يوم الاحد القادم الموافق للسابع من أذار.

بيان صحفيإنسجاماً مع الإجراءات الوقائية الطبية التي اتخذتها عدد من مؤسسات الدولة وعملاً بمقررات لجنة الأمر الديواني ٥٥لسنة٢٠٢٠، وتحسباً من انتقال فيروس " #كورونا" والذي من الممكن أن ينتقل نتيجة التجمعات البشرية،ستوقف وزارة الخارجية @Iraqimofa خدمات الدائرة القنصلية مؤقتاً pic.twitter.com/n09vpH9QWb— د.



احمد الصحاف | Dr.



Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) February 29, 2020

ولمدة أسبوع بدءاً من يوم الأحد ٢٠٢٠/٣/١ ولغاية الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٠/٣/٧؛ وذلك مزيداً من الاحتياط، وحفظاً للسلامة العامة.تمنياتنا لجميع أبناء شعبنا بالصحة والعافية.المتحدث باسم وزارة الخارجيةد.أحمدالصَحّاف.2020/2/29— د.



احمد الصحاف | Dr.



Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) February 29, 2020

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