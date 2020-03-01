بغداد ترسل رواتب متأخرة لموظفي اقليم كوردستان

2020/03/01 | 13:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، ارسال رواتب موظفي اقليم كوردستان، والمقدرة شهريا ب باكثر من 450 مليار دينار عراقي.وتأخر ارسال رواتب الرواتب من قبل بغداد لنحو 50 يوماً، بسبب اجراءات خاصة من المالية العراقية.وابلغ فرع البنك باربيل شفق نيوز، ان بغداد وضعت بحساب الفرع مرتبات موظفي اقليم كوردستان، وسيتم صرفها بعد تجاوز خلل فني.واوضح ان الحساب غير متاح الى الان بسبب خلل بنظام الكتروني خاص بالحساب، سيتم حلها بالساعات المقبلة.

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