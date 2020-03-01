بالوثائق.. تواقيع نيابية للتحقيق باستعدادات الحكومة للوقاية من كورونا

2020/03/01 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس لجنة التربية النيابية، قصي الياسري، الاحد (01 آذار 2020)، رفضه مقترح وزارة المالية بشأن إلغاء العلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين، من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن رئيس

بغداد اليوم- بغداد

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاحد (01 آذار 2020)، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ارهابي ينتمي لتنظيم داعش، اقدم على حجز ومصادرة منازل في قاطع داقوق بمحافظة كركوك.

وقال مجلس القض

بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ بابل حسن منديل، الأحد (1 آذار 2020)، بإغلاق "المزارات الدينية" في المحافظة أمام الزائرين.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " محافظ بابل حسن منديل، وجه، بإغلاق (المزارات الد

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