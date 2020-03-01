مصدر: علاوي لن يحضر جلسة اليوم قبل ضمان النصاب القانوني والتوافق على تمرير حكومته

2020/03/01 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر برلماني، الاحد (01 آذار 2020)، بأن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لن يحضر جلسة البرلمان لهذا اليوم، قبل ضمان النصاب القانوني والتوافق على تمرير حكومته.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "علاوي، لن يحضر جلسة اليوم، الا بعد توافق الكتل السياسية على تمرير كابينته الوزارية، وتحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة".

وفي وقت سابق، من اليوم الاحد، أجل مجلس النواب، انعقاد جلسته نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب أن "البرلمان أجل انعقاد جلسته نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب".

قبيل ذلك، أفاد مصدر داخل مجلس النواب، ببدء دخول أعضاء مجلس النواب، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى قاعة المجلس، تمهيداً لعقد الجلسة الاستثنائية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جرس البرلمان رن لدعوة النواب للدخول الى قاعة الجلسة، وأعضاء المجلس توجهوا للقاعة، من أجل عقد الجلسة الاستثنائية المخصصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".وأشار الى أن "أعضاء مجلس النواب المتواجدين حالياً وصل عددهم الى 90 نائباً".

ومن المؤمل أن تعقد اليوم، الجلسة المخصصة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والتي فشلت عند انعقادها يوم الخميس الماضي، بتحقيق النصاب اللازم للتصويت.

بغداد اليوم-بغداد

أجل مجلس النواب، الأحد (1 آذار 2020) انعقاد جلسته نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب.

وذكرت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب، أن الأخير "أجل انعقاد جلسته نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب".

قبيل ذلك، أفاد مصدر داخل مجلس النواب،

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر داخل مجلس النواب، الاحد (01 اذار 2020)، ببدء دخول أعضاء مجلس النواب، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى قاعة المجلس، تمهيداً لعقد الجلسة الاستثنائية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جرس البرلمان يرن

بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من اصحاب الشهادات العليا في ديالى، الأحد (01 آذار، 2020) أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيين.

وقال فؤاد علي احد المتظاهرين في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "العشرات من اصحاب الشهادات العليا خرجوا في

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