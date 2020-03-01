نحو “أمّة عراقية”

2020/03/01 | 14:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي وجيه يمتلك #العراق مقوّمات “الأمّة” أكثر من سواه من البلدان، أو حتى المكوّنات المتناثرة حوله في المنطقة، لكن هذا التنوّع الذي يخدمُ الفكرة، يكون – بسبب ممارسات غير منطقية،

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