سوريا تغلق المجال الجوي في شمال غرب البلاد أمام الطائرات والمسيرات

2020/03/01 | 14:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش السوري، الأحد، عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله وتابعته وكالة صدى “انطلاقا من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

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