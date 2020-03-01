أقل من 20 دولار… الأسد يرفع رواتب ذوي قتلى الجيش والمفقودين

2020/03/01 | 14:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر (بشار الأسد) مرسوماً يقضي بمنح زيادة (20 ألف ليرة سورية) على الراتب الشهري لذوي قتلى الجيش، والمفقودين، والعسكريين المحالين على المعاش الصحي.ونصت المادة (1) من المرسوم وحمل رقم

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