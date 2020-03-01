ميسي يسعى للتسجيل في الكلاسيكو لأول مرة منذ رحيل منافسه الأشرس.. هل سينجح بكسر “لعنة رونالدو”؟

2020/03/01 | 14:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يأمل ليونيل ميسى نجم برشلونة فى التخلص من لعنة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتسجيل فى مباراة الكلاسيكو التى تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة فى العاشرة مساء اليوم على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى “الليجا”.ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 55 نقطة، متفوقاً بفارق […]

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