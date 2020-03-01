تصاعد ردود الأفعال والخلافات بين الأحزاب والنواب على التشكيلة الوزارية قبل جلسة منح حكومة علاوي الثقة

2020/03/01 | 14:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد البرلمان العراقي اليوم الأحد جلسة اعتيادية دعا إليها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان العراقي ضمن المهلة الدستورية التي تبلغ مدتها شهرا واحدا.وتباينت […]

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