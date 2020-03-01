مصدر: رؤساء الكتل الشيعية اتفقوا على دخول جلسة البرلمان للتصويت على الوزراء الشيعة فقط

2020/03/01 | 14:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع رؤساء الكتل النيابية الشيعية باستثناء دولة القانون المجتمعون بدر / حسن شاكر الكعبي سائرون / نبيل الطرفي السند / احمد الاسدي عطاء / حيدر الفوادي صادقون / عدنان فيحان

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