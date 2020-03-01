قيادة القوة الجوية تؤجل الفحص الطبي للمتقدمين بصفة (طالب طيار)

2020/03/01 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة القوة الجوية، تأجيل الفحص الطبي للمتقدمين على دورة كلية القوة الجوية بصفة (طالب طيار).وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تم تأجيل الفحص الطبي للمتقدمين على دورة كلية القوة الجوية بصفة (طالب طيار) الى يوم الاحد الموافق 15 اذار 2020، وذلك بسبب الإجراءات الوقاية من فايروس كورونا”.

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