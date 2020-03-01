اول محافظة عراقية تغلق جميع المزارات الدينية بسبب كورونا

2020/03/01 | 14:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابلأمر محافظ بابل حسن المنديل، الأحد، بإغلاق المزارات الدينية في المحافظة أمام الزائرين حتى إشعار آخر، خوفا من تفشي فيروس كورونا.وقال المكتب الإعلامي لمحافظ بابل في بيان، إن ”المحافظ حسن المنديل وجّه بإغلاق المزارات الدينية أمام الزائرين القادمين الى المحافظة من جميع المدن العراقية“، موضحا أن ”الإجراء جاء حفاظا على سلامة المواطنين، وكأجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد“.وأعلنت محافظة بابل، السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة، إلى جانب تسجيل 4 حالات أخرى مؤكدة في بغداد، ليرتفع العدد الإجمالي المسجل في العراق إلى 13 حالة.وتضم محافظة بابل العشرات من المزارات الشيعية والأضرحة والمقامات، أبرزها مقام الإمام علي، ومرقد نبي الله ذو الكفل، ومرقد نبي الله أيوب، ومقام نبي الله إبراهيم الخليل.وأغلقت محافظتا كربلاء والنجف ليوم واحد مراقد الإمام علي ونجيله الإمام الحسين والعباس، لغرض التعقيم، بعد تسجيل حالة إصابة لطالب إيراني يدرس العلوم الإسلامية في النجف الأسبوع الماضي.

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