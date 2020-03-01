اتفاق شيعي على تمرير حكومة علاوي وائتلاف المالكي يقاطع الجلسة

2020/03/01 | 14:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/خاصكشف رئيس كتلة بدر البرلمانية حسن شاكر الكعبي، اليوم الاحد، عن اتفاق شيعي لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال الكعبي لـ "كلكامش برس"، ان" الكتل الشيعية اتفقت على دعم وتمرير حكومة محمد علاوي باستثناء كتلة دولة القانون التي لن تحضر الجلسة ".واشار الى، ان" الاتفاق بين الكتل الشيعية جرى خلال اجتماع عقد بين رؤساء هذه الكتل اليوم في مجلس النواب ولم يحضر الاجتماع سوى كتلة دولة القانون ".

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