"بغداد" تشهد اجراءات امنية مشددة .. وغلق لــ المنطقة الخضراء ..

2020/03/01 | 14:52 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أفاد مصدر أمني، اليوم، بأن بغداد تشهد منذ ليلة أمس إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع التحشيد لتظاهرة كبيرة دعا لها متظاهرون في بغداد والمحافظات.

وقال المصدر إن "السلطات الأمنية في بغداد أغلقت المنطقة الخضراء الحكومية خشية دخول المتظاهرين إليها، كما أغلقت جسر السنك الذي أعادت فتحه ...

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