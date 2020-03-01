باحثون صينيون يكشفون عن عقار مضاد لكورونا

2020/03/01 | 14:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ باحثون صينيون من فاعلية عقار قديم يدعى “كلوركين” في مواجهة فيروس كورونا، بعدما اختبر حتى الآن على عشرات المصابين بالفيروس.ووفقا للباحثين في مستشفى جامعة تشينغداو الصينية، فإن الكلوروكين، المعروف […]

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