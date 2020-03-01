2020/03/01 | 14:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: دعت وزارة الصحة الشعب العراقي لتطبيق اجراءات الوقاية، والتوقف عن المشاركة في أي تجمعات بما فيها المظاهرات، لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).وتوجهت الوزارة بنداء للشعب العراقي “بضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تدعو الشعب العراقي لتطبيق اجراءات الوقاية، والتوقف عن المشاركة في أي تجمعات بما فيها المظاهرات، لمنع انتشار فيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تدعو الشعب العراقي لتطبيق اجراءات الوقاية، والتوقف عن المشاركة في أي تجمعات بما فيها المظاهرات، لمنع انتشار فيروس “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).