2020/03/01 | 14:55 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حرب: لا أثر قانوني لترك عبد المهدي لمنصبه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 14:55.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب: لا أثر قانوني لترك عبد المهدي لمنصبه) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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