الخطوط الجوية تكشف سبب استمرار رحلاتها مع إيران

2020/03/01 | 14:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعزت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، سبب استمرار رحلاتها إلى إيران والدول الأخرى التي تفشى فيها فيروس "كورونا"، لإجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية.

وقالت الشركة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تود الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية التزامها التام بقرار لجنة الأمر الديواني المرقم (55) لسنة (2020) والذي تضمن منع سفر المواطنين إلى الدول التي انتشر بها فيروس كورونا".

أضافت أن "رحلات الناقل الوطني إلى تلك الدول خصصت لإجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية حصرًا".

تابعت "وتتبنى وزارة الصحة العراقية وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي مهمة القيام بالإجراءات الصحية اللازمة تجاه جميع الوافدين العراقيين من تلك البلدان إلى الأراضي العراقية، وذلك للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا"، داعية إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من مصادرها الرسمية".

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