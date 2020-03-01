الحكمة : المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف يتضمن محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين

2020/03/01 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف تيار الحكمة الوطني المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بالجي من ناحية محاسبة من تورط وشارك في قتل المتظاهرين.

وقال عضو تيار الحكمة جاسم البخاتي في تصريح إن منهاج رئيس الوزراء المكلف يتضمن فرض القانون وإعادة هيبة الدولة ومحاسبة من تورط وشارك في قتل المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية مطلع تشرين الاول الماضي، مشيرا الى أن ذلك يعتبر أمرا جيدا في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد.

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