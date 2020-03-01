السوداني: التصويت على الكابينة الوزارية بات مرهوناً بإجراء بعض التعديلات من قبل علاوي

2020/03/01 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل محمد شياع السوداني، عن وجود مطالبات من بعض الكتل السياسية بإجراء تعديلات على الكابينة الوزارية المقدمة من قبل علاوي

وقال السوداني في تصريح، إن بعض الكتل السياسية لاسيما الكردية والسنية وحتى الشيعية لديها تحفظات على التشكيلة الوزارية التي تقدم بها رئيس المكلف، وطالبت بإجراء تعديلات قبل التصويت عليها.

واضاف، أن التصويت على الكابينة الوزارية بات مرهوناً بإجراء بعض التعديلات عليها من قبل رئيس الوزراء المكلف، مبيناً أنه في حال عدم اجراء أي تعديل على الكابينة الوزارية فلن تعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة.

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