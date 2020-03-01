سائرون يهدد بالتوجه للمعارضة في حال المجيء بحكومة غير مستقلة

2020/03/01 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد تحالف سائرون بالتوجه للمعارضة في حال المجيء بحكومة غير مستقلة وخضوع رئيس الوزراء المكلف لإرادات بعض الأحزاب.

وقال النائب عن سائرون صباح العكيلي في تصريح إنه من غير الممكن ان يتحكم حزب او تحالف معين بالكابينة الوزارية من اجل الحصول على مكتسبات ووزارات تابعة له، مشيرا الى ان بعض الكتل تؤيد كابينة علاوي بمرشحيها الذين طرحهم يوم الخميس الماضي، في حين تحاول بعض الكتل ومن مختلف المكونات تمرير شخصيات تابعة لها متحزبة غير مستقلة، الامر الذي يجعل من المستحيل تشكيل حكومة مستقلة غير خاضعة للمحاصصة.

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