2020/03/01 | 14:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلن وزير الثقافة عبد الامير الحمداني، عن إضافة ” معبد لالش” الأيزيدي على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، ضمن مشروع ثقافي وسياحي وآثاري هو الأوسع من نوعه في تأريخ العراق.وقال الحمداني في بيان” انه تم إضافة معبد (لالش) الذي … Readmore

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