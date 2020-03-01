لا علاقة لها بصالح.. عضو بسائرون يكشف عن سبب عرقلة الكرد لتمرير كابينة علاوي

2020/03/01 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استبعد النائب عن كتلة سائرون، ستار العتابي، الأحد (01 آذار 2020) قيام النواب الكرد بعرقلة جلسة التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الوزارية، بغية تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح مقاليد السلطة دستورياً.

وقال العتابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اصرار الكتل الكردية على عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، يأتي لغرض مطالبتهم بالتمثيل الكردي في تشكيلته الوزارية، وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء المكلف"، مستبعداً وجود نية كردية لـ "سحب السلطة من المكون الشيعي عن طريق تكليف برهم صالح رئيساً للوزراء، بموجب الدستور".

وأشار إلى أنه "بحسب الدستور، المادة 81، هناك فرصة لتكليف رئيس وزراء بديل عن محمد توفيق علاوي في حال فشل الأخير في تقديم كابينته، لأنه يُعد غير مكلف رسمياً، في حال فشل الشخصية الثانية، تُحال السلطة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح".

وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، قد وصل إلى مبنى مجلس النواب، وكان في استقباله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من أجل الحصول على ثقة البرلمان لتمرير حكومته.

وأنهت 5 كتل شيعية اجتماعاً داخل مجلس النواب، اتفقت خلاله على المشاركة في جلسة اليوم، والتصويت لصالح حكومة علاوي، وفق ما أفاد مصدر سياسي مطلع.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية الشيعية، المتمثلة بكتل سائرون، وبدر، وعطاء، وصادقون، وسند، اتفقت على الدخول للجلسة الاستثنائية والتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي".

وأضاف، أن "القوى السياسية الشيعية اتفقت على التصويت فقط على الوزارات التابعة للمكون الشيعي، وترك الوزارات التابعة للكتل السياسية السنية والكردية، في حال عقدت الجلسة بنصاب كامل".

وأشار الى أن "القوى السياسية الشيعية أكدت وجود نصاب لتمرير الوزارات الشيعية فقط".

قبلها، أجل مجلس النواب، انعقاد جلسته نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب.

ومن المؤمل أن تعقد اليوم، الجلسة المخصصة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والتي فشلت عند انعقادها يوم الخميس الماضي، بتحقيق النصاب اللازم للتصويت.

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد (1 اذار 2020) عن موافقة الكتل النيابية الخمس، الممثلة للأحزاب الشيعية داخل البرلمان، على حضور جلسة اليوم، والتصويت لصالح تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

أجتمع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الاحد (01 آذار 2020)، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والنائب الاول لرئاسة البرلمان، حسن الكعبي، في مكتب رئيس مجلس النواب.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، إن "علاوي والحلبوسي

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر داخل مجلس النواب، الأحد (01 آذار 2020)، بأن رؤساء الكتل النيابية الشيعية عقدوا اجتماعاً في البرلمان، باستثناء كتلة ائتلاف دولة القانون.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماعاً عقد لرؤساء الكتل النياب

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