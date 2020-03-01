كيف ستكون إدارة البلد بعد انتهاء مهام عبد المهدي في الحكومة وتأخر منح الثقة لكابينة محمد علاوي.. قانوني يوضح

2020/03/01 | 15:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأحد، الوجه القانوني للحكومة بعد ترك رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عمله يوم 3 أذار المقبل.وقال حرب في تدوينة على موقعه في الفيسبوك وتابعتها “يس عراق”، “لا يوجد خلو أو فراغ لوجود نواب لرئيس الوزراء اذا ترك السيد عبد المهدي عمله ويستمر عمل حكومة […]

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