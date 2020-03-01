ضمن مشروع ثقافي وسياحي وآثاري، معبد لالش ينضم الى اللائحة التمهيدية للتراث العالمي

2020/03/01 | 15:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني صباح هذا اليوم عن إضافة معبد (لالش) الذي يعد اقدس مكان لدى الديانة الأيزيدية في العراق العالم والذي يقع في قضاء شيخان على بعد ٦٠ كيلومتراً شمال غرب مدينة الموصل ضمن اللائحة التمهيدية للتراث العالمي.تعتزم وزارة الثقافة والسياحة والآثار تقديم …

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