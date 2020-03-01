2020/03/01 | 15:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي ينهي اجتماعه مع الحلبوسي والكعبي ويخرج من غرفة رئيس البرلمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي ينهي اجتماعه مع الحلبوسي والكعبي ويخرج من غرفة رئيس البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).