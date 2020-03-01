صحة الأنبار تكشف حقيقية تسجيل المحافظة حالة اصابة بـ”كورونا”

2020/03/01 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفت دائرة صحة الانبار، تسجيل حالة اصابة بفيروس “كورونا”، مؤكدة استعدادها لأي حالة اصابة بالفيروس بالكامل.وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنها “تنفي خبرا تداولته بعض الصفحات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي مضمونه تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة والتي ادت الى اخلاء المستشفى بالكامل”.[…]

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