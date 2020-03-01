بأكثر من 5 مليارات دولار.. العراق يعلن تصدير اكثر من 95 مليون برميل بشباط

2020/03/01 | 15:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليونا و( 805) الف و (196) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 1) مليون و( 765) الف و( 32 ) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (488) الفاً و (825) برميلاً ، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت (288) الف و(831) برميلا .واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و( 391) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 3 ) ملايين و( 304 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 61 ) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (17) الف برميل والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ (10) الف برميل .واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 51.374 ) دولارا .وبلغت ايرادات التصدير 5 مليارات و(52) مليونا و (528 ) الف دولار، علما انه يتم احتساب الكميات والايرادات المالية لشهر شباط على اساس (29) يوما خلافا للاشهر الاخرى.

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